Marsilya - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Marsilya, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.
Jean-Louis Gasset yönetmindeki Marsilya, kendi sahasında Marino Pusic'in ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.
MARSİLYA - SHAKHTAR MAÇI SAAT KAÇTA?
Velordrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MARSİLYA - SHAKHTAR MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Almanya'da oynanan ilk maçta Marsilya ile Shakhtar Donetsk 2-2'lik skorla berabere kalmıştı.
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