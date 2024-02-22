Marsilya - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:54
Marsilya - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.

Jean-Louis Gasset yönetmindeki Marsilya, kendi sahasında Marino Pusic'in ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

MARSİLYA - SHAKHTAR MAÇI SAAT KAÇTA?

Velordrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MARSİLYA - SHAKHTAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Almanya'da oynanan ilk maçta Marsilya ile Shakhtar Donetsk 2-2'lik skorla berabere kalmıştı.


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