5 gollü dev maçta kazanan Marsilya!

Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Olympique Lyon'u 3-2 mağlup etti.

5 gollü dev maçta kazanan Marsilya!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:36

Ligue 1'in 20. haftasında Marsilya ve Lyon karşı karşıya geldi.

Orange Velodrome'da oynanan maçta Marsilya, Lyon'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Marsilya'nın gollerini, Greenwood, Rabiot ve Luis Henrique kaydederken Lyon'un golleri Tolisso ve Lacazatte'den (P) geldi.

Maçın ardından oluşan puan durumunda Marsilya 40 puanla 2. sıraya yerleşirken Lyon 30 puanla 7. sırada yer aldı.


Etiketler: #marsilya #lyon #Ligue 1

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