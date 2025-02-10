Marsilya deplasmanda 3 puanı kaptı!

Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Angers'i 2-0 mağlup etti.

Marsilya deplasmanda 3 puanı kaptı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:10

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Angers ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Stade Raymond Kopa'da oynanan maçta Marsilya, Angers'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

RABIOT GOLÜNÜ ATTI

Marsilya'nın golleri 69. dakikada Adrien Rabiot ve 74. dakikada Neal Maupay'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Marsilya, 43 puanla PSG'nin ardından zirve takibini sürdürdü. Angers ise 23 puanla 13. sırada bulunuyor.


Etiketler: #marsilya #Angers #Fransa Ligue 1

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