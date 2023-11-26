Gennaro Gattuso'nun kötü serisi devam etti: Marsilya, Strasbourg engeline takıldı!

Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 09:40
Gennaro Gattuso'nun kötü serisi devam etti: Marsilya, Strasbourg engeline takıldı!
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Fransa Ligue 1'in 13. hafta karşılaşmasında Marsilya deplasmanda konuk olduğu Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.

Marsilya'nın golünü 27. dakikada Jonathan Clauss, Strasbourg'un golünü ise 6. dakikada Emanuel Emegha kaydetti.

GATTUSO İLE 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Marsilya bu beraberlikle birlikte 14 puana yükselirken, Strasbourg'da 13 puana çıktı.

Gennaro Gattuso yönetiminde 6 maça çıkan Marsilya, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Marsilya bir sonraki karşılaşmasında sahasında Rennes'i ağırlarken, Strasbourg ise deplasmanda Reims'e konuk olacak.


Gennaro Gattuso marsilya Strasbourg Fransa Ligue 1

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