Martin Odegaard'dan Real Madrid itirafı: 'Eğer ayrılmasaydım...'
Arsenal forması giyen Martin Odegaard, eski takımı Real Madrid hakkında açıklamalarda bulundu.
Real Madrid'de 11 kez forma giydikten sonra Arsenal'in yolunu tutan Martin Odegaard, İspanya'nın başkentinde geçirdiği süre boyunca çok şey öğrendiğini' açıkladı.
"EĞER AYRILMASAYDIM BU SEVİYEYE ULAŞAMAZDIM"
Odegaard, "Madrid'de geçirdiğim dönem iyiydi. Belki bazıları aksini düşünse de bu olumlu bir aşamaydı. Çok şey öğrendim, çok olgunlaştım ve dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla antrenman yapma fırsatı buldum. Ama sonuçta ayrılmak benim için en doğru karardı, daha çok oynamak ve gelişmeye devam etmek istiyordum. Madrid'de oynadım ve keyif aldım. Belki fırsat çok erken geldi ama Harika bir deneyimdi. Verdiğim karardan ve gidişatından memnunum. Eğer Madrid'den ayrılmasaydım bugün bulunduğum seviyeye ulaşamazdım" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı!
- Sivas'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
- Güney ve Doğu bölgelerimizde kuvvetli yağış riski
- Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme!
- 'Anayasa'ya aykırı!
- Tıp fakültelerinden kaçış...
- Partinin yeni ismi belli oldu
- Özdağ'dan Davutoğlu'na zehir zemberek sözler
- Kirli ittifak
- Çok konuşulacak 'Soylu' iddiası