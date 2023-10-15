Martin Odegaard'dan Real Madrid itirafı: 'Eğer ayrılmasaydım...'

Yayınlanma: 15.10.2023 - 19:44

Güncelleme: 15.10.2023 - 19:44

Real Madrid'de 11 kez forma giydikten sonra Arsenal'in yolunu tutan Martin Odegaard, İspanya'nın başkentinde geçirdiği süre boyunca çok şey öğrendiğini' açıkladı.

"EĞER AYRILMASAYDIM BU SEVİYEYE ULAŞAMAZDIM"

Odegaard, "Madrid'de geçirdiğim dönem iyiydi. Belki bazıları aksini düşünse de bu olumlu bir aşamaydı. Çok şey öğrendim, çok olgunlaştım ve dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla antrenman yapma fırsatı buldum. Ama sonuçta ayrılmak benim için en doğru karardı, daha çok oynamak ve gelişmeye devam etmek istiyordum. Madrid'de oynadım ve keyif aldım. Belki fırsat çok erken geldi ama Harika bir deneyimdi. Verdiğim karardan ve gidişatından memnunum. Eğer Madrid'den ayrılmasaydım bugün bulunduğum seviyeye ulaşamazdım" diye konuştu.