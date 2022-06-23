Martin Rodriguez, DC United’a transfer oldu
Altay’ın Şilili sol kanat oyuncusu Martin Rodriguez, sözleşmesinde bulunan 300 bin dolara serbest kalır maddesini kullanarak Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United’a transfer oldu.
Spor Toto Süper Lig’de küme düşen Altay’da, yaşanan mali sorunlar sebebiyle başta yabancı futbolcular olmak üzere birçok isim ayrılmıştı. Geçen haftalarda 135 bin Euro'luk alacakları ödenen Martin Rodriguez’i takımda tutmayı başaran Altay, Şilili futbolcunun satışından gelir elde etmeyi hedefliyordu. Beklenen gelişme bugün itibarıyla resmi olarak gerçekleşti.
300 BİN DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ
MLS takımlarından DC United, Martin Rodriguez’in 300 bin dolar ödenmesi halinde serbest kalır maddesini kullanarak Şilili futbolcuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp böylelikle beklediği geliri elde etti. Rodriguez’in transfer haberini sosyal medya hesaplarından duyuran Altay, başarılı sol kanat oyuncusuna verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.
Geçen sezon başında Şili’nin Colo Colo takımından transfer edilen Martin Rodriguez, 29’u Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere Altay formasıyla çıktığı 31 maçta 2 bin 291 dakika süre almıştı. Rodriguez, söz konusu maçlarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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