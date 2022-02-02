Mason Greenwood'un cezası belli oldu

02 Şubat 2022 Çarşamba, 14:06

Manchester United’ın 20 yaşındaki futbolcusu Mason Greenwood hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

BBC’nin haberine göre, genç bir kadına şiddet uyguladığı suçlaması sebebiyle Manchester Polisi tarafından tutuklanan İngiliz futbolcu Mason Greenwood kefaletle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU

Harriet Robson isimli 20 yaşındaki genç kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Genç futbolcunun kulübü Manchester United, oyuncunun süresiz kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Ünlü spor giyim firması Nike, Mason Greenwood ile anlaşmalarını askıya aldığını duyurmuştu.

Bilgisayar oyunu yapımcısı EA Sports, Mason Greenwood’un “FIFA” isimli futbol oyunu serisinden çıkarıldığını açıklamıştı.