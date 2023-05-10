Sergio Busquets kimdir, kaç yaşında? Sergio Busquets Barcelona'dan ayrılıyor mu?
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, deneyimli futbolcusu Sergio Busquets'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Peki, Sergio Busquets kimdir, kaç yaşında? Sergio Busquets Barcelona'dan ayrılıyor mu?
Barcelona'ya 2005 yılında gelen İspanyol futbolcu Sergio Busquets'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte Sergio Busquets'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
SERGİO BUSQUETS KİMDİR?
Sergio Busquets Burgos, 16 Temmuz 1988'de İspanya'da doğdu. Kaptan olduğu La Liga kulübü Barcelona'da defansif orta saha oyuncusu olarak oynayan profesyonel futbolcu, kısa ve sakin geçişler, olağanüstü pozisyon alma ve oyunu benzersiz okumasıyla oyunu yönlendirebilen, derinlerde yatan bir oyun kurucu olarak kabul edilir.
SERGİO BUSQUETS'İN KARİYERİ
Altyapı Kariyeri
1995–1996
Badia
1996–1999
Barberà Andalucía
1999–2003
Lleida
2003–2005
Jàbac Terrassa
2005–2007
Barcelona
Profesyonel Kariyeri
2007–2008
Barcelona B
2008–
Barcelona
Milli Takım Kariyeri
2008–2009
İspanya U21
2009–2022
İspanya
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