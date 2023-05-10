Sergio Busquets kimdir, kaç yaşında? Sergio Busquets Barcelona'dan ayrılıyor mu?

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, deneyimli futbolcusu Sergio Busquets'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Peki, Sergio Busquets kimdir, kaç yaşında? Sergio Busquets Barcelona'dan ayrılıyor mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:29
Sergio Busquets kimdir, kaç yaşında? Sergio Busquets Barcelona'dan ayrılıyor mu?
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Barcelona'ya 2005 yılında gelen İspanyol futbolcu Sergio Busquets'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte  Sergio Busquets'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SERGİO BUSQUETS KİMDİR?

Sergio Busquets Burgos, 16 Temmuz 1988'de İspanya'da doğdu. Kaptan olduğu La Liga kulübü Barcelona'da defansif orta saha oyuncusu olarak oynayan profesyonel futbolcu, kısa ve sakin geçişler, olağanüstü pozisyon alma ve oyunu benzersiz okumasıyla oyunu yönlendirebilen, derinlerde yatan bir oyun kurucu olarak kabul edilir. 

SERGİO BUSQUETS'İN KARİYERİ

Altyapı Kariyeri

1995–1996

Badia

1996–1999

Barberà Andalucía

1999–2003

Lleida 

2003–2005

Jàbac Terrassa

2005–2007

Barcelona 

Profesyonel Kariyeri

2007–2008

Barcelona B 

2008–

Barcelona

Milli Takım Kariyeri

2008–2009

İspanya U21

2009–2022

İspanya




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