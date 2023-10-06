Masuaku'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 16:10

Güncelleme: 06.10.2023 - 16:10

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın FC Lugano'yu konuk ettiği karşılaşmada sakatlanan Demokratik Kongolu oyuncu Arhur Masuaku için siyah-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada oyuncunun sağ uyluk arka adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiği söylendi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Lugano ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Arthur Masuaku’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.