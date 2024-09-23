Masuaku'dan Rafa Silva'ya destek: 'Seni koruyacağız'

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu yıldızı Arthur Masuaku, 2-1 biten Beşiktaş - Eyüpspor maçının ardından Rafa Silva'ya yapılan faul için paylaşım yaptı.

Masuaku'dan Rafa Silva'ya destek: 'Seni koruyacağız'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:41

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş, evinde Eyüpspor'u konuk etti.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu maç sonunda Rafa Silva'ya destek verdi.

'SENİ KORUYACAĞIZ'

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'ya yapılan sert müdahaleler sonrasında takım arkadaşı Arthur Masuaku, "Ne pahasına olursa olsun, seni koruyacağız" dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM YAPILDI

Beşiktaş, bu paylaşımı daha sonra "Takım Ruhu" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

 


Etiketler: #Arthur Masuaku #rafa silva #beşiktaş

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