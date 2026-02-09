Mathilde Gremaud olimpiyat tarihine geçti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.02.2026 17:17:00
İsviçreli Mathilde Gremaud, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın serbest stil kayak kadınlar slopestyle kategorisinde üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasını elde etti

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın serbest stil kayak kadınlar slopestyle kategorisinde İsviçreli Mathilde Gremaud, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde serbest stil kayak kadınlar slopestyle müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ OLİMPİYAT ALTIN MADALYASI

İkinci hakkında 86,96 puan toplayan Mathilde Gremaud, üst üste ikinci olimpiyat altın madalyasını elde etti.

Gremaud, serbest stil kayakta olimpiyat şampiyonluğunu koruyan ilk kadın sporcu oldu.

Çinli Eileen Gu, 86,58 puanla gümüş, Kanadalı Megan Oldham ise 76,46 puanla bronz madalya aldı.

