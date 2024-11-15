Matias Vecino'dan Galatasaray itirafı: 'Muslera beni Türkiye'ye götürmeye çalışıyor'
2023 yazında Galatasaray'a transferi son anda gerçekleşmeyen Lazio'nun Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino, açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın 2023 yazında kadrosuna katmak istediği Matias Vecino, sarı-kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu.
Lalaziosiamonoi.it'e konuşan Vecino'nun açıklamaları şöyle:
"Geçen sene Galatasaray, Lazio'ya teklif yapmıştı ve bu teklif gerçekleşebilecek gibi görünüyordu ama transfer döneminin de son günüydü. Karmaşıktı. Her şey olması gerektiği gibi gitti. En büyük sorun Fernando Muslera adında beni çok özleyen bir arkadaşım var. Artık birbirimizi milli takımda göremediğimiz için beni hep oraya, Türkiye'ye götürmeye çalışıyor."
Etiketler: #galatasaray #Matias Vecino #fernando muslera
Spor Haberleri
- Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları sona erdi
- Yunus Akgün: Taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağız
- 'Hak ettiğimiz yere gelmek için savaşmak zorundayız!
- Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
- Vincenzo Montella takımdan memnun!
- Galatasaray, milli yüzücüyü kadrosuna kattı!
- Matias Vecino'dan Galatasaray itirafı!
- Süper Lig ekibinden Yusuf Demir hamlesi!
- Van Aanholt'tan flaş itiraf: 'Futbolu bırakabilirdim'
- Galler Teknik Direktörü Bellamy'den Türkiye açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile görüşmesini anlattı
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- 'Bundan 25 gün önce de...'
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi