Matias Vecino'dan Galatasaray itirafı: 'Muslera beni Türkiye'ye götürmeye çalışıyor'

2023 yazında Galatasaray'a transferi son anda gerçekleşmeyen Lazio'nun Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino, açıklamalarda bulundu.

Matias Vecino'dan Galatasaray itirafı: 'Muslera beni Türkiye'ye götürmeye çalışıyor'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 16:35

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın 2023 yazında kadrosuna katmak istediği Matias Vecino, sarı-kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu. 

Lalaziosiamonoi.it'e konuşan Vecino'nun açıklamaları şöyle:

"Geçen sene Galatasaray, Lazio'ya teklif yapmıştı ve bu teklif gerçekleşebilecek gibi görünüyordu ama transfer döneminin de son günüydü. Karmaşıktı. Her şey olması gerektiği gibi gitti. En büyük sorun Fernando Muslera adında beni çok özleyen bir arkadaşım var. Artık birbirimizi milli takımda göremediğimiz için beni hep oraya, Türkiye'ye götürmeye çalışıyor."


Etiketler: #galatasaray #Matias Vecino #fernando muslera

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