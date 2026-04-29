Cumhuriyet Gazetesi Logo
Matteo Guendouzi'den Domenico Tedesco'ya duygusal veda!

Matteo Guendouzi'den Domenico Tedesco'ya duygusal veda!

29.04.2026 09:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Matteo Guendouzi'den Domenico Tedesco'ya duygusal veda!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yıldızlarından Matteo Guendouzi, takımdan ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco'ya sosyal medya hesabından veda etti.

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız yıldız Matteo Guendouzi, önceki gün sarı-lacivertliler ile yollarını ayıran teknik direktör Domenico Tedesco'ya sosyal medya hesabından veda etti.

"KEŞKE DAHA UZUN SÜRSEYDİ"

Yıldız orta saha, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Benim için yaptığın her şey adına teşekkür ederim hocam. Senin gibi harika bir teknik direktör ve harika bir insanla çalışmış olmanın ayrıcalığı için hep minnettar olacağım. Keşke daha uzun sürseydi. Olumlu şeyleri hatırlayacağım. Özellikle de Süper Kupa’yı. Vizyonun, tutkun ve çalışkanlığın seni harika bir başarıya götürecek."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Matteo Guendouzi #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den ayrılığının ardından... Domenico Tedesco'dan ikinci açıklama!
Fenerbahçe'den ayrılığının ardından... Domenico Tedesco'dan ikinci açıklama! Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile yollarını ayıran 40 yaşındaki teknik direktör Domenico Tedesco, Alman basınına konuştu. Tedesco, "Bu kadar duygusal bir ortamda kalıcı başarıya ulaşmanın anahtarı, her yenilgiden sonra her şeyi sorgulamak değil; birlikte bir şeyler geliştirmektir" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli yıldız Marco Asensio'dan Domenico Tedesco'ya veda paylaşımı
Fenerbahçeli yıldız Marco Asensio'dan Domenico Tedesco'ya veda paylaşımı Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yolların ayrılması sonrası Marco Asensio'dan açıklama geldi. İspanyol yıldız sosyal medya hesabından İtalyan hocayla ilgili paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'de başkan adayından Domenico Tedesco eleştirisi: 'Biz yardım kuruluşu değiliz'
Fenerbahçe'de başkan adayından Domenico Tedesco eleştirisi: 'Biz yardım kuruluşu değiliz' Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Barış Göktürk, katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Göktürk, Domenico Tedesco tercihini eleştirerek, "Ben şahsen Tedesco'yu tanımıyorum ama biz yardım kuruluşu değiliz. Tedesco'nun başarı istatistiği ne?" ifadelerini kullandı.