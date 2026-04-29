Matteo Guendouzi'den Domenico Tedesco'ya duygusal veda!

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız yıldız Matteo Guendouzi, önceki gün sarı-lacivertliler ile yollarını ayıran teknik direktör Domenico Tedesco'ya sosyal medya hesabından veda etti.

"KEŞKE DAHA UZUN SÜRSEYDİ"

Yıldız orta saha, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Benim için yaptığın her şey adına teşekkür ederim hocam. Senin gibi harika bir teknik direktör ve harika bir insanla çalışmış olmanın ayrıcalığı için hep minnettar olacağım. Keşke daha uzun sürseydi. Olumlu şeyleri hatırlayacağım. Özellikle de Süper Kupa’yı. Vizyonun, tutkun ve çalışkanlığın seni harika bir başarıya götürecek."