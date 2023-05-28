Yayınlanma: 28.05.2023 - 18:59

Güncelleme: 28.05.2023 - 18:59

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi devam ediyor. İlk turda Şanlıurfa’da yaşanan olaylar sonrası sandık güvenliği artırılırken ikinci tur oy kullanma işlemleri esnasında CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in ve müşahitlerin darbedildiği öğrenildi. Yurttaşlar, Ali Şeker'in kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu, nereli olduğu merak ediliyor. Ali Şeker'in sağlık durumunun nasıl olduğu araştırılıyor. Peki, Ali Şeker kimdir, nereli, kaç yaşında? Eski milletvekili Ali Şeker'in sağlık durumu nasıl?

ALİ ŞEKER KİMDİR?

Ali Şeker, 8 Nisan 1968 yılında Sivas’ta doğdu. 1973 yılında ailesiyle birlikte İstanbul Avcılar’a göç ederek önce Ambarlı mahallesine yerleşti, sonra Gümüşpala Mahallesi’ne taşındı. İlkokulu Gümüşpala İlkokulu’nda, ortaokulu Avcılar 50.Yıl İnsa Lisesi’nde okudu. Sultanahmet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Makine Teknisyenliği Torna ve Tesviye Bölümü’nü bitirdi.

Endüstri meslek lisesinde okurken doktorluk hedefleyecek kadar kendine güveniyordu. Yaptığı binlerce sünnet ve cerrahi operasyonda hiç bir sorun yaşamamasının sebebinin, tornacılıktan kazandığı el becerisi olduğu söylenir.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandı ve 1991 yılında fakülteyi bitirerek Tıp Doktoru oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991 mezunları Öğrenci Temsilciler Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Mezuniyet töreninde Öğrenci Temsilciler Kurulu Başkanı olarak yaptığı konuşmada “politik çıkar sağlamak doğrultusunda hekimlerin geleceği ve toplumun sağlığıyla oynayan siyasetçileri” kınadı. Sistemi daha o yıllarda “yetersiz hekimler yetiştiriliyor” diye uyaran ve eleştiren Şeker’in konuşması Cumhuriyet gazetesinde 1. sayfadan haber oldu.

Gençlik yıllarında kazandığı muhalif tavrını, birçok konuda olduğu gibi, meslektaşlarına yapılan şiddet karşısında da sürdürmekte ve yapılan eylemlere destek vermektedir.

1991 yılında Erzincan’ın İliç ilçesi Merkez Sağlık Ocağı’nda mecburi hizmetine başladı.

1992-1993 yılları arasında İliç Devlet Hastanesi Başhekimliği ve İliç Sağlık Grup Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Mecburi hizmet döneminde yaptığı çalışmalar ve 13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen Erzincan depreminde, yerli ve yabancı ekiplerle birlikte 7 gün 7 gece uyumadan yürüttükleri Arama Kurtarma Acil Yardım faaliyetleri, İliç Kaymakamlığı tarafından takdirname ile ödüllendirildi.

1992 yılında İşyeri Hekimliği İşçi Sağlığı Sertifika Programını tamamladı.

1993 yılında Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde görev yaptıktan sonra, tıpta uzmanlık sınavını kazanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi İhtisasına başladı.

1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün Hastane İşletmeciliği Sertifika Programını bitirdi.

1997 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldu. İstanbul Tabip Odası Taksim Hastanesi Temsilciliği görevinde bulundu.

1998 yılında Ağrı Doğubeyazıt Devlet Hastanesi’nde Başhekimlik yaptı.

1998-2001 yılları arasında Bakırköy Devlet Hastanesi’nde; daha sonra Bağcılar Semt Polikliniği, Bahçelievler Semt Polikliniği ve Esenyurt Semt Polikliniği’nde görev yaptı.

17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminde, Avcılar’da aktif olarak Arama Kurtarma Acil Yardım ve Organizasyon çalışmalarında bulundu. Geceli gündüzlü hizmetleri ulusal basında “Kahraman Doktor” başlıklarıyla yer aldı.

2001-2003 yılları arasında Büyükçekmece Devlet Hastanesi’nin kuruluşunda görev aldı, Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı.

Jandarma Tabip olarak askerlik görevini yaptığı Şırnak’ta yurttaşlarla ve özellikle de çocuklarla çok yakın dostluklar kurdu.

Birçok sivil toplum örgütü ve meslek örgütünde üye. İstanbul Tabip Odası, Çevre İçin Hekimler Derneği, Doğa Emanetçileri Çevre Eğitim Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Cerrahi Derneği, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Tüm Sağlık İşletmeleri Derneği. Üyesi olduğu derneklerde çeşitli dönemlerde, çeşitli kademelerde görevler aldı.

2000 yılında Büyükçekmece’de kurduğu 2000 Cerrahi Tıp Merkezi’nin sahibi ve milletvekili seçilene kadar Başhekimi olarak görev yaptı. 2008 yılında Büyükçekmece ilçesinde vergi rekortmenleri arasında yer aldı.

Evli olan Ali Şeker aynı zamanda üç çocuk babasıdır.

ALİ ŞEKER SİYASİ YAŞAMI

2004 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi. Bu dönemde CHP’ni temsilen İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliği ile İstanbul Kent Konseyi üyeliği görevlerinde bulundu.

2005 yılında yapılan ilçe kongresinde İstanbul’un en genç ilçe başkanı oldu.

AKP’li Esenyurt Belediyesi’nin Nazım Hikmet heykelini kaldırması üzerine, 2006 yılında Kumburgaz’da Barış Parkı içerisine en büyük Nazım Hikmet Heykeli’ni yaptırdı.

2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde İstanbul 3. Bölge’de yapılan önseçimde 2. Olarak TBMM’ye girmeye hak kazanan Şeker 25. Dönem, 26. Dönem ve hala 27. Dönem CHP Milletvekilidir.

ALİ ŞEKER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ise kadınların yerine oy kullanmaya çalışan kişilerin engellenmesi sonucu CHP'li Ali Şeker'in ve müşahitlerin saldırıya uğradığı öğrenildi.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran CHP’li Özgür Özel şunları söyledi:

CHP'Lİ ŞEKER SANDIK BAŞINDA DARBEDİLDİ!

“İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimiz darp edildi, telefonları kırıldı.”