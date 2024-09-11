Mauricio Pochettino'dan bir ilk: Yeni adresi belli oldu!

52 yaşındaki Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, ABD Milli Futbol Takımı'nın başına geçti.

Mauricio Pochettino'dan bir ilk: Yeni adresi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 10:34

ABD Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Mauricio Pochettino ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. 

Gregg Berhalter'in yerine göreve gelen Pochettino, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez milli takım çalıştıracak. Pochettino son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de görev aldı.

ABD'DE BİR İLKİ YAŞAYACAK

Pochettino yaptığı açıklamada, "ABD Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olma kararını almak benim için sadece futbolla ilgili değildi, bu ülkenin içinde bulunduğu yolculukla ilgiliydi. Burada gerçekten tarihi bir şey başarma enerjisi, tutkusu ve isteği var. Bana ilham veren şeyler bunlardı" dedi.

3 KUPA KAZANDI

Mauricio Pochettino, teknik direktörlük kariyerine Espanyol'da başladı, ardından Premier Lig'de Southampton ve Tottenham'ı çalıştırdı. Tottenham'dan ayrıldıktan sonra Paris Saint-Germain ile anlaşan Pochettino, geçen sezonun başında Chelsea ile Premier Lig'e döndü ancak sezon sonunda takımdan ayrıldı.

Pochettino, teknik direktörlük kariyerinde Fransa Süper Kupa, Fransa Ligue 1 ve Fransa Kupası şampiyonlukları kazandı.


Etiketler: #mauricio pochettino #ABD Milli Takımı #Arjantin

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