Trabzonspor maçının ardından Mauro Icardi'den gece yarısı paylaşım!

Galatasaray'da son dönemin tartışılan ismi Mauro Icardi, Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçtaki performansıyla da eleştirilere maruz kaldı.
Trabzonspor derbisinde varlık gösteremeyen Mauro Icardi'ye birçok eleştiri yöneltilirken, Arjantinli yıldızdan gece geç saatlerde flaş bir paylaşım geldi.
Mauro Icardi gece 02:30 sularında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilerin kendisine yapılmasını istedi ve “Şampiyon olacağız” ifadesini kullandı.
Mauro Icardi'nin paylaşımı şu şekilde: