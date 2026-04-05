Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Icardi futbolu bırakamadı ama futbol Icardi'yi bırakmış!'

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi. Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.

"KAFAYI KULLANMAK"

Ebru Kılıçoğlu: Derbilerde söylenen “İyi olan kazansın” ifadesi, Trabzonspor-Galatasaray maçının ortasına yerleşiyor… Zira iki taraf da diğerine göre ne iyi ne de kötü… Belki cümle “Biraz daha iyi olan kazansın” olsa, ilk yarının galibi Trabzonspor olur… Hem kurduğu disiplinli oyun ve baskıyla, hem de hem attığı golle: Ki, 4’te, ev sahibi için günün yıldızı Pina’nın “bunu al at” asistini, kusursuz bir kafa ile ağlara gönderen Onuachu’dan geliyor. İkinci yarıda ise “biraz daha iyi olma” rolü; taktik değişikliğin de etkisiyle Galatasaray’a geçiyor. Galatasaray adına maçın yıldızlarından Barış Alper asisti, Singo ise golü imzalıyor (48’)… Ama Galatasaray tam kafayı toplamışken, 62’de Nwaiwu’dan yine bir kafa golüyle avlanıyor. Sonrasında oyunun bu yarının hâkimi olsa da galibi olamıyor. Derbide “Kafayı kullanan” puanları topluyor. (Cumhuriyet)

"ZİRVEYE AYAR VERDİ"

Cemal Ersen: Ligin zirvesini ve kaderini etkileyecek maçtı. Zorluk derecesine rağmen net söylüyorum, Trabzonspor galibiyeti hak eden taraftı. Takım savunmasındaki becerisi Galatasaray’ın ezberini bozdu, yıldızlarını şaşkına çevirdi. Altını çizmem gerek, üç puanda Onuachu’nun bitmez bilmeyen enerjisinin yanında kaleci Onana, Pina, Nwaiwu, Folcarelli ve Mustafa’nın performansları çok önemliydi.

Trabzonspor takımını uzun süredir bu kadar motive görmedim. Galatasaray karşısında yine en iyi bildiği işlerden birini yaptı ve duran top çalışmasından savunmacısı Nwaiwu’nun kafa dokunuşuyla üç puana uzandı. Fark artabilir, ligin lideri daha çok üzülebilirdi. (Milliyet)

"ICARDİ FUTBOLU BIRAKAMADI AMA FUTBOL ICARDİ'Yİ BIRAKMIŞ!"

Uğur Meleke: Galatasaray'ın ilk iki şampiyonluğunun mimarıydı. Adını Galatasaray efsanelerinin yanına yazdırdı. Ancak acımasız geçen zaman ve uzun süreli sakatlığı sonrası İcardi için çanlar çalıyor maalesef. Elbette İcardi müthiş bir son vuruşçu. Bu sezonun geri kalanında birkaç gol daha atar muhtemelen. Ancak dünkü gibi fizikalitenin yükseldiği, dayanıklılık gerektiren maçlarda acı gerçek çıkıyor ortaya: İcardi futbolu bırakmadı ancak futbol İcardi’yi bırakmış gibi.

Dün Trabzon’da temposuyla, heyecanıyla, gelgitleriyle eğlenceli bir derbi izledik hep birlikte. Trabzon’un dörtlü ana omurgasının üçü, Batagov-Oulai ve Muci eksiklerdi ancak sahada son derece adanmış bir 11 vardı. Ben müsabaka öncesi Ozan-Folcarelli ikilisinin Torreira-Lemina’ya karşı yumuşak kalabileceğini düşünmüştüm ama yanıldım. Ozan iyi bir performans gösterdi ve Oulai gibi kilit bir oyuncunun eksikliğinden söz etmiyoruz bugün hiçbirimiz. (Hürriyet)

"OKAN BURUK’UN HATALAR ZİNCİRİ"

Levent Tüzemen: Fatih Tekke, Galatasaray'ı mükemmel analiz etmiş olacak ki, Trabzon'u çok akıllı oynattı. Topu rakibe bıraktılar, mükemmel alan savunması yaptılar, kazandıkları toplarla da çok çabuk hızlı hücuma çıktılar.

Okan Buruk'un ilk 11'i tamamen duygusallık üzerine kuluydu. Eli sarılı Lang etkisiz oynadı. Jakobs milli takımdan bitik dönmüş.

Maç öncesi yapılan eleştiriler maalesef Uğurcan'ı olumsuz etkilemiş. Bedenen sahadaydı ama ruhen yoktu. Okan hoca, bu analizi yapıp keşke Günay'la başlasaydı. Ayrıca değişiklik yapmak için ilk yarının bitmesini beklemek büyük hata.

Sallai, sezon başından bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncusu. Kulübede oturması hataydı. Okan hoca ona kanatta görev vermeyerek büyük hata yaptı.

İcardi tercihi de maalesef verimli olmadı. Arjantinli yıldız, sözleşme için baskı yapacağına, şapkasını önüne koyup "Ben ne yapacağım?" diye düşünmeli. (Sabah)