Sözleşmesi sona ermişti: Mauro Icardi'nin menajerinden iddialara yanıt!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Pino, sarı-kırmızılı kulüple yürütülen sözleşme görüşmelerine ilişkin ayrıntıları paylaşırken, son dönemde ortaya atılan bazı iddialara da açıklık getirdi.

MENAJERİNDEN İDDİALARA YANIT

Daha önce çıkan haberlerde, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Mauro Icardi'ye yıllık 4+1 milyon Euro'luk yeni sözleşme teklifinde bulunduğu ve sarı-kırmızılı yönetimin Arjantinli yıldızdan uzun süredir yanıt beklediği öne sürülmüştü. Ayrıca Icardi'nin teklife sıcak bakmaya başladığı, ancak Galatasaray yönetiminin oyuncuyla yola devam etmeyi düşünmediği iddia edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'dan resmi açıklama geldi.

"OLUMLU BİR SONUÇ ÇIKMADI"

Elio Pino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray ile Mauro Icardi arasında sözleşme yenileme görüşmesinin 18 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştiğini doğruladı.

Pino, "18 Mayıs 2026 tarihinde, Galatasaray ile Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin bir görüşme gerçekleştirildi. Ancak tarafların beklentileri örtüşmediği için bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Son dönemde kamuoyunda yer alan, Mauro Icardi'nin forma süresi ya da oynama garantisi talep ettiği yönündeki iddiaları da yalanlayan Pino, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durumun kesinlikle forma süresiyle ilgili olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Bu yönde hiçbir talepte bulunulmamıştır."

"KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜLDÜ"

Arjantinli futbolcunun menajeri, 18 Mayıs'taki görüşmenin ardından taraflar arasında herhangi bir yeni toplantı yapılmadığını da açıkladı.

Pino, süreç boyunca kendilerine yönelik organize bir karalama kampanyası yürütüldüğünü düşündüklerini belirterek, "Bu görüşmenin ardından herhangi bir yeni toplantı ya da müzakere yapılmadı. Ancak bu süreçte, sosyal medyada ve genel olarak medyada bize yönelik sistematik, organize ve kasıtlı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü gözlemledik" dedi.

Elio Pino, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilişkilerinin olumlu şekilde devam ettiğini de vurguladı.

Pino açıklamasında, "Sayın Başkan ile aramızda son derece iyi bir ilişki bulunmaktadır. Galatasaray ve Mauro Icardi'nin menfaatleri doğrultusunda kendisiyle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.