Mauro Icardi'den eleştirilere yanıt: 'Onları görüyorum ama...'

26.10.2025 19:39:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Arjantinli oyuncu Mauro Icardi, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından konuşan yıldız golcü, "Takımımızın amacı kazanmaya devam etmek. Geri düştük ama kazanmayı, 3 puan almayı bildik" dedi.

"ELEŞTİRİLERİ GÖRÜYORUM"

Eleştiriler hakkında konuşan Arjantinli yıldız, "Çok mutluyum. Forvet olarak gol atınca mutlu oluyorum. Daha fazla zaman almadığım bir dönemdeyim ama goller atmak, gol krallığı için mücadele etmek önemli. Eleştirileri görüyorum ama işime odaklanıyorum. Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı oyuncusu olmak hedefim. İşimi yapmaya devam edeceğim. Ancak, en önemlisi takımın kazanmasının olduğunun bilincindeyim" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi hakkında konuşan deneyimli golcü, "Büyük takımlara karşı mücadele etmek çok güzel. Bu tarz maçlara iyi hazırlanmak gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de büyük maçlara ne kadar hazır olduğumuzu gösterdik. Büyük oyunculara sahip iyi bir takımız biz. Galibiyetler için elimizden geleni yapacağız. Soyunma odasında ve kulüpte hedefimiz bu" sözlerini sarf etti.

"BU GALİBİYETİ ONA ADIYORUZ"

Torreira ile konuştuğunu belirten Icardi, "Lucas Torreira, babasının iyi olduğunu söyledi. Onunla konuştuk. Bu galibiyeti ona adıyoruz. Umarım en kısa sürede aramızda olur" ifadesini kullandı.

