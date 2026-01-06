Mauro Icardi'den Erden Timur paylaşımı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın eski Başkanvekili Erden Timur'a destek veren bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Kupa'da 4-1 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta gözaltına alınan, daha sonra doyası ve Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarılan Galatasaray Sportif A.Ş. eski Başkanvekili Erden Timur, 29 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Mauro Icardi, sosyal medya üzerinden Timur'a destek verdi.

"BEN HER ZAMAN YANINDAYIM"

Arjantinli golcü, Süper Kupa Yarı Finali'nde Trabzonspor'u Gaziantep Stadyumu'nda 4-1 yendikleri karşılaşması sonrası Instagram hesabında Timur ile olan fotoğrafına yer verdi.

Soyunma odasında kupa ile poz verdikleri ana dair bir kare paylaşan Mauro Icardi, "Ben her zaman sizin ve ailenizin yanındayım, Erden abi" mesajını yazdı. 

