Mauro Icardi'den flaş paylaşım: Eleştirilere tepki gösterdi!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi önceki sezon çok ağır bir sakatlık geçirmiş, Kasım ayından bu yana sahalardan uzak kalmıştı. Henüz yeni yeni antrenmanlarda yerini alan Arjantinli yıldız, sosyal medyada da etkisini gösteriyor.

'NEFRET EDENLERİN GÖRDÜĞÜ'

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine olumsuz yorumda bulunanlarla alay ederek, filtreyle yapılmış şişman bir versiyounu paylaştı. Bu versiyonun altına "Futboldan uzak olduğum 7 ay sonrası nefret edenlerin gördüğü" şeklinde bir not düştü.

Arjantinli yıldız, bu fotoğraftan hemen sonra güncel fiziğini paylaştı.