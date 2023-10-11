Mauro Icardi, Haaland'ı geride bıraktı!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:04

Güncelleme: 11.10.2023 - 10:07

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu Mauro Icardi gösterdiği performansla beğenileri topluyor. Icardi, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 8 gol kaydetti.

Akşam'da yer alan habere göre, Avrupa'da Almanya, İngiltere, Avusturya, Belçika, İskoçya, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Portekiz, Rusya, İsviçre, Türkiye ve Ukrayna'da gol atan oyuncuları sıraladığımızda Icardi 7. sırada yer alıyor.

Listenin başında 7 maçta 13 gol atan Stuttgart'lı 27 yaşındaki Serhou Guirassy yer aldı. İkinciliği, Feyenoord'dan Santiago Gimenez, 8 maçta 12 gol atarak kaptı.

KANE'İN TAKİPÇİSİ

Inter'den Lautaro Martinez 8 mücadelede 10 gol atarak üçüncü, AZ Alkmaar'lı Vangelis Pavlidis 8 karşılaşmada attığı 10 gol ile dördüncü basamakta yer aldı. Zenit'ten Mateo Cassiera ise 10 maçta 9 gol kaydetti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi olan Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane ise ligde 7 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 602 dakika süre alan İngiliz forvet, 8 gol attı ve listede Icardi'nin bir basamak üstünde yer aldı. Real Madrid'den Bellingham ve Manchester City'den Haaland da 8 maçta 8 gol atsalar da Icardi'yi geçemediler. Arjantinli golcü 8 gole, iki yıldızdan da daha az süre alarak ulaştı.