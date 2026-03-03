Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF'den Galatasaray ve Samsunspor kararı: Süper Lig'de 26. ve 27. hafta programları açıklandı!

3.03.2026 14:48:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 26. ve 27. hafta porgramlarını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada iki karşılaşmanın ertelendiği duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 26. ve 27. hafta programı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamada Göztepe-Galatasaray ve Rizespor-Samsunspor müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de 26. ve 27. hafta programları belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 26-27. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

21.01.2026 tarihinde Trendyol Süper Lig 27. hafta müsabakalarının tarihlerinde değişiklik yapıldığına ilişkin açıklamada belirtildiği üzere, Galatasaray ve Samsunspor kulüplerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turuna yükselmiş olmalarından dolayı, Göztepe - Galatasaray ile Çaykur Rizespor - Samsunspor Trendyol Süper Lig 27. Hafta müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."

İşte Süper Lig'de 26. ve 27. hafta programı:

Image

Image

