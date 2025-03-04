Mauro Icardi sevgilisi ile oturdu: 'Turistik yer' seçildi!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 16:02

Güncelleme: 04.03.2025 - 16:02

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, özel yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Wanda Nara ile çalkantılı bir boşanma süreci yaşayan yıldız oyuncu, China Suarez ile yeni bir ilişkiye başlarken yeni sevgilisiyle İstanbul'u gezdi.

'TURİSTİK YER' İLAN EDİLDİ

Mauro Icardi, Arjantin'e dönmeden önce sevgilisi China Suarez ile Beyoğlu'nu keşfe çıktı. Arjantinli oyuncu, İstanbul'un tarihi yerlerinde bol bol fotoğraf paylaşırken bir ayrıntı dikkat çekti.

Tanınmamak için kar maskesi takan Icardi, Ayasofya Camii ve Galata Köprüsü çevresinde yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı. Icardi ve China Suarez'in Karaköy'de oturdukları bank Google Haritalar'da "Turistik yer" olarak işaretlendi.

Tıpkı Arda Turan'ın Barcelona'da oturduğu ve popüler olan bank gibi Icardi'nin oturduğu bank da taraftarların ilgi odağı olmayı başardı. Maskeyle dolaşmasına rağmen, Icardi, hayranlarının yoğun ilgisinden kurtulamadı.