Mauro Icardi'den 23 Nisan paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlattı

Yayınlanma: 23.04.2024 - 16:15

Güncelleme: 23.04.2024 - 16:15

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Icardi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir" sözlerini paylaşarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız, paylaşımında Türk bayrağı emojisinin yanı sıra çocuklarla çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.

Mauro Icardi'nin paylaşımı şu şekilde: