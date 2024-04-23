Mauro Icardi'den 23 Nisan paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlattı

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 16:15
Mauro Icardi'den 23 Nisan paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlattı
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Icardi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir" sözlerini paylaşarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız, paylaşımında Türk bayrağı emojisinin yanı sıra çocuklarla çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.

Mauro Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:


mauro icardi haberleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haberleri galatasaray haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray Başkanı Hatay'da... Dursun Özbek'ten tüm kulüplere çağrı!

Galatasaray Başkanı Hatay'da... Dursun Özbek'ten tüm kulüplere çağrı!
Galatasaray EKMAS derbide Beşiktaş Emlakjet'i devirdi

Galatasaray EKMAS derbide Beşiktaş Emlakjet'i devirdi
Fernando Muslera'dan emeklilik açıklaması: 'Belki Galatasaray buna izin vermez'

Fernando Muslera'dan emeklilik açıklaması: 'Belki Galatasaray buna izin vermez'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Koç ve Kartal'ın dar vizyonlarının bedeli'

Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Koç ve Kartal'ın dar vizyonlarının bedeli'
23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!

23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!
Puan farkı 4'e yükseldi: Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı! Sivasspor 2-2 Fenerbahçe

Puan farkı 4'e yükseldi: Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı! Sivasspor 2-2 Fenerbahçe
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: 23 Nisan 2024 Salı hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: 23 Nisan 2024 Salı hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
'Serenay Sarıkaya'ya gönderme' iddiaları sonrası Cem Yılmaz sosyal medyadan ateş püskürdü: 'Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık...'

'Serenay Sarıkaya'ya gönderme' iddiaları sonrası Cem Yılmaz sosyal medyadan ateş püskürdü: 'Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık...'
Balonlar Türk bayraklarıyla havalandı!

Balonlar Türk bayraklarıyla havalandı!
Zekasıyla çekici olan 4 burç: Kıvrak zekalarıyla herkesi etkileri altına alabilirler...

Zekasıyla çekici olan 4 burç: Kıvrak zekalarıyla herkesi etkileri altına alabilirler...
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 23 Nisan 2024 Salı yayın akışı ve tv rehberi

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 23 Nisan 2024 Salı yayın akışı ve tv rehberi