Mauro Icardi'den 7-0 sonrası halay paylaşımı

13 Kasım 2022 Pazar, 11:12

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar maçı 7-0 kazanmayı başardı. Farklı galibiyetin ardından yıldız futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



OKAN BURUK VE MUSLERA İLE HALAY ÇEKTİ

Maçta 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran, 2 defa da Kerem Aktürkoğlu'na gol pası veren Arjantinli yıldız, kişisel Instagram hesabında kendisiyle birlikte Okan Buruk ve Fernando Muslera'nın da kafalarının olduğu bir halay videosu paylaştı.

PENALTIDAN ATTI

7-0'lık Başakşehir galibiyetinde Mauro Icardi, Galatasaray'ın 2. golünü kaydeden isim oldu. Arjantinli golcü, Torreira'nın kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve sert şutunda kaleci ile topu farklı köşelere gönderdi.