Mauro Icardi'den 7-0 sonrası halay paylaşımı
Süper Lig'de Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da 1 gol, 2 asist yapan Mauro Icardi, Instagram'dan Okan Buruk ve Muslera'nın da olduğu paylaşım yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar maçı 7-0 kazanmayı başardı. Farklı galibiyetin ardından yıldız futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
OKAN BURUK VE MUSLERA İLE HALAY ÇEKTİ
Maçta 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran, 2 defa da Kerem Aktürkoğlu'na gol pası veren Arjantinli yıldız, kişisel Instagram hesabında kendisiyle birlikte Okan Buruk ve Fernando Muslera'nın da kafalarının olduğu bir halay videosu paylaştı.
PENALTIDAN ATTI
7-0'lık Başakşehir galibiyetinde Mauro Icardi, Galatasaray'ın 2. golünü kaydeden isim oldu. Arjantinli golcü, Torreira'nın kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve sert şutunda kaleci ile topu farklı köşelere gönderdi.
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