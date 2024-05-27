Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı: 'Dün gece seni düşünüyordum...'
Galatasaray, Süper Lig'in 2023/2024 sezonunda mutlu sona ulaşarak tarihinde 24. kez şampiyon oldu. Sarı-kırmızılıların Arjaninli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kutlamalara Mauro Icardi damga vurdu.
Arjantinli yıldız, Fenerbahçe ve Ali Koç'a yaptığı göndermelerle gündem oldu.
Florya'daki kutlamalarda Ali Koç yazılı forma giyen Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Başkanı için yeni bir paylaşım yaptı.
Arjantinli yıldız yaptığı paylaşımda Ali Koç'un "Her gece yatarken bizi düşün" sözlerini paylaştı. Bu paylaşımın altına ise "Dün gece seni düşünüyordum, Süper Lig ve Süper Kupa ile kupaları biraz geçmişim" ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi'nin bu paylaşımı da sosyal medyada gündeme oturdu.
Arjantinli yıldızın paylaşımı şu şekilde:
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