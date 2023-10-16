Mauro Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kendisi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını piyano ile çaldı.
Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.
Yaz transfer döneminde bonservisiyle Galatasaray'a katılan Arjantinli yıldız attığı gollerden sonra Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısıyla adete özleşmişti.
30 yaşındaki golcü oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Aşkın Olayım' parçasını piyano ile çalarken, taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu.
İşte o anlar:
Mauro Icardi'den "Aşkın Olayım" performansı ??pic.twitter.com/YkrVJ2LUkU— AA SPOR (@aa_spor) October 16, 2023
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