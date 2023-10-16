Mauro Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 21:43

Güncelleme: 16.10.2023 - 21:43

Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Yaz transfer döneminde bonservisiyle Galatasaray'a katılan Arjantinli yıldız attığı gollerden sonra Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısıyla adete özleşmişti.

30 yaşındaki golcü oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Aşkın Olayım' parçasını piyano ile çalarken, taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu.

İşte o anlar: