Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Gerçek renklerin ötesindedir'

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Gerçek renklerin ötesindedir'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 17:14

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

'GERÇEK RENKLERİN ÖTESİNDEDİR'

Icardi, üzerinde Fenerbahçe forması olmasına rağmen tuttuğu takımın Galatasaray olduğunu söyleyen minik bir futbolseveri paylaştı ve, "Duyguların gerçek gücü kalptedir, gördükleriniz değil, gerçek renklerin ötesindedir. Doğum günün kutlu olsun küçük aslan, hayatında en iyisini dilerim" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız paylaşımında kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" parçasını da kullandı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 8 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.


Etiketler: #galatasaray #mauro icardi #fenerbahçe

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