Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Gerçek renklerin ötesindedir'
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, çarpıcı bir paylaşıma imza attı.
'GERÇEK RENKLERİN ÖTESİNDEDİR'
Icardi, üzerinde Fenerbahçe forması olmasına rağmen tuttuğu takımın Galatasaray olduğunu söyleyen minik bir futbolseveri paylaştı ve, "Duyguların gerçek gücü kalptedir, gördükleriniz değil, gerçek renklerin ötesindedir. Doğum günün kutlu olsun küçük aslan, hayatında en iyisini dilerim" ifadelerini kullandı.
Arjantinli yıldız paylaşımında kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" parçasını da kullandı.
31 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 8 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.
Etiketler: #galatasaray #mauro icardi #fenerbahçe
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Neymar eski takımına geri dönüyor!
- Aziz Yıldırım'dan Galatasaray iddialarına yanıt!
- Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
- Beşiktaşlı eski yıldıza sürpriz talip!
- Ertuğrul Doğan ödenen miktarı açıkladı!
- Kayserispor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
- Kerem Aktürkoğlu'nun sevinci Avrupa'ya yayılıyor
- Süper Lig'de forma giyen 3 Boşnak futbolcuya milli davet
- Serie A'nın eski yıldızı, otel odasında ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet diyenler devleti yedi!
- AKP'li vekil istifa etti
- Tek bir lokması bile karaciğer kanseri yapabiliyor
- İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu
- Narin cinayetinde 'Şahin Göz' ayrıntısı
- ‘Adams iddianamesi’nde adı geçenler için çağrı
- Erden Timur, Cumhuriyet'e konuştu
- Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj
- Katil Özyağcı'dan gazetecilere 'tetik' hareketi!
- Bu balı gördüğünüz an reyondan uzaklaşın!