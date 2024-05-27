Mauro Icardi'den Edin Dzeko'ya gönderme: Kutlamalarda 'Beni sev' ayrıntısı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 23:02

Güncelleme: 27.05.2024 - 23:02

Galatasaray'da Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında Edin Dzeko'ya göndermede bulundu.

İCARDİ'DEN DZEKO'YA GÖNDERME

Arjantinli golcü, şampiyonluk kutlamalarında sahaya, "Beni Sev" şarkısıyla çıktı.

Daha sonra, "Bir dakika, orijinali geliyor" anonsu yapıldı. RAMS Park'ta daha sonra "Aşkın Olayım" şarkısı çalmaya başladı.