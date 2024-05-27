Mauro Icardi'den Edin Dzeko'ya gönderme: Kutlamalarda 'Beni sev' ayrıntısı
Galatasaray, Süper Lig'deki 24. şampiyonluğunu kutlarken sahneye çıkan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko ile özdeşleşmiş 'Beni sev' şarkısını kullandı.
Galatasaray'da Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında Edin Dzeko'ya göndermede bulundu.
İCARDİ'DEN DZEKO'YA GÖNDERME
Arjantinli golcü, şampiyonluk kutlamalarında sahaya, "Beni Sev" şarkısıyla çıktı.
Daha sonra, "Bir dakika, orijinali geliyor" anonsu yapıldı. RAMS Park'ta daha sonra "Aşkın Olayım" şarkısı çalmaya başladı.
mauro icardi haberleri Edin Dzeko haberleri galatasaray haberleri fenerbahçe haberleri Şampiyon haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- 1 kişi gözaltına alındı
- Pendik’teki erkek cesedinin kimliği belli oldu
- 'Hedef iç çatışma'
- Bahçeli muhalif basını hedef gösterdi
- Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
- İsrail-Mısır sınırında çatışma
- İki ayrı çöp konteynerinde erkek cesedi bulundu
- CHP'den Ali Yerlikaya'ya 4 soru
- İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!