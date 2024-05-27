Mauro Icardi'den Edin Dzeko'ya gönderme: Kutlamalarda 'Beni sev' ayrıntısı

Galatasaray, Süper Lig'deki 24. şampiyonluğunu kutlarken sahneye çıkan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko ile özdeşleşmiş 'Beni sev' şarkısını kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 23:02
Mauro Icardi'den Edin Dzeko'ya gönderme: Kutlamalarda 'Beni sev' ayrıntısı
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Galatasaray'da Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında Edin Dzeko'ya göndermede bulundu.

İCARDİ'DEN DZEKO'YA GÖNDERME

Arjantinli golcü, şampiyonluk kutlamalarında sahaya, "Beni Sev" şarkısıyla çıktı.

Daha sonra, "Bir dakika, orijinali geliyor" anonsu yapıldı. RAMS Park'ta daha sonra "Aşkın Olayım" şarkısı çalmaya başladı.


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