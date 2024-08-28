Mauro Icardi'den flaş paylaşım: 'Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın tadı buruk ama...'
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Icardi paylaşımında, "Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın tadı buruk ama bu sezon gidilecek uzun bir yol olduğunun ve önümüzde birçok hedef bulunduğunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 mağlup oldu ve toplamda 4-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Sarı-kırmızılılar'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:
"İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın tadı buruk ama bu sezon gidilecek uzun bir yol olduğunun ve önümüzde birçok hedef bulunduğunun bilincindeyiz."
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