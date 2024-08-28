Mauro Icardi'den flaş paylaşım: 'Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın tadı buruk ama...'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 11:04

Güncelleme: 28.08.2024 - 11:04

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 mağlup oldu ve toplamda 4-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Sarı-kırmızılılar'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:

"İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın tadı buruk ama bu sezon gidilecek uzun bir yol olduğunun ve önümüzde birçok hedef bulunduğunun bilincindeyiz."