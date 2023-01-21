Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarına mesaj

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sosyal medya hesabından taraftarına seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 16:48
Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarına mesaj
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Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesi Icardi'den paylaşım geldi.

Arjantin yıldız paylaşımında, Galatasaray taraftarına seslendi.

Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:


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