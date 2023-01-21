Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarına mesaj
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sosyal medya hesabından taraftarına seslendi.
Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesi Icardi'den paylaşım geldi.
Arjantin yıldız paylaşımında, Galatasaray taraftarına seslendi.
Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:
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