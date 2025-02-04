Mauro Icardi'den Jose Mourinho'nun paylaşımına yanıt: 'Hentbol Dünya Kupası'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'hentbol' temalı sosyal medya paylaşımlarına cevap verdi.

Mauro Icardi'den Jose Mourinho'nun paylaşımına yanıt: 'Hentbol Dünya Kupası'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:29

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun paylaşımına yanıt verdi.

Icardi, Jose Mourinho'nun sabahın erken saatlerinde Davinson Sanchez'in fotoğrafını paylaşıp "Hentbol Dünya Kupası" yazmasına Galatasaray'ın daha önce Mourinho için yaptığı görselle cevap verdi.

"HENTBOL DÜNYA KUPASI"

Daha sonra Tadic'in görselini koyan Mauro Icardi, "Hentbol Dünya Kupası" cevabını verdi.

Icardi'nin paylaşımları şu şekilde:


Etiketler: #mauro icardi #jose mourinho #galatasaray #fenerbahçe

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