Mauro Icardi'den minik taraftarlar için paylaşım!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 3-0 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklar için paylaşım yaptı.
Galatasaray'In Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklar için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Mauro Icardi yaptığı paylaşımda, "Çocuklar, ruhumuzu okşayan, kaygıları geride bırakmaya davet eden taze bahar rüzgârı gibidir. Oyunlarında ve kahkahalarında sınır tanımayan, engel tanımayan, fanatizmin rengini tanımayan gerçek mutluluğun özü vardır. Onlar nezaketin ve samimiyetin saf bir yansımasıdır ve onların koşulsuz sevgisi hayata anlam katan bir armağandır.
Bütün bir nesil Galatasaray taraftarıdır ve sonsuza kadar öyle kalacaktır, çünkü bu küçük aslanlar büyüyecek ama değerlerimizi, duygularımızı aşılamaya devam edebileceğimiz yeni nesiller gelecek. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Arjantinli golcünün bu paylaşımı, sarı-kırmızılı takımın taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.
Spor Haberleri
- Belçikalı yıldız Avrupa'ya damga vurdu!
- Bugün hangi maçlar var?
- Messi şov yaptı: Inter Miami kupayı evine götürdü!
- Mauro Icardi'nin pozisyonu penaltı mı?
- 'Lider olduğunu kanıtladı'
- Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında
- Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor!
- Mauro Icardi'den minik taraftarlar için paylaşım!
- ABD'de pole pozisyonu İngiliz pilotun!
- Juventus, Lazio'nun kilidini zor kırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yediğimiz aslında 'köfte' değilmiş!
- 'Hepsini bir gecede kamulaştıralım'
- Bebeklerini almak için bekleyenler görevlilerle tartıştı
- CHP'li meclis üyesi Yılmaz istifa etti
- 'Yenidoğan' soruşturmasında kilit isim konuştu
- Hastanelere peş peşe ruhsat iptalleri
- 'Katledilen bebek sayısı çok daha fazla...'
- Evinde ölü bulunmuştu: Son yolculuğuna uğurlandı!
- Galatasaray, 3 puanı golcüleriyle aldı!
- Mevzu yine Gezi'ye