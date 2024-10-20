Mauro Icardi'den minik taraftarlar için paylaşım!

Yayınlanma: 20.10.2024 - 09:25

Güncelleme: 20.10.2024 - 09:25

Galatasaray'In Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklar için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Mauro Icardi yaptığı paylaşımda, "Çocuklar, ruhumuzu okşayan, kaygıları geride bırakmaya davet eden taze bahar rüzgârı gibidir. Oyunlarında ve kahkahalarında sınır tanımayan, engel tanımayan, fanatizmin rengini tanımayan gerçek mutluluğun özü vardır. Onlar nezaketin ve samimiyetin saf bir yansımasıdır ve onların koşulsuz sevgisi hayata anlam katan bir armağandır.

Bütün bir nesil Galatasaray taraftarıdır ve sonsuza kadar öyle kalacaktır, çünkü bu küçük aslanlar büyüyecek ama değerlerimizi, duygularımızı aşılamaya devam edebileceğimiz yeni nesiller gelecek. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Arjantinli golcünün bu paylaşımı, sarı-kırmızılı takımın taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.