Mauro Icardi'den Şenol Güneş ve Jorge Jesus yanıtı
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Arjantinli golcü, Şenol Güneş ve Jorge Jesus'un deprem nedeniyle Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarında 3 puan verilmesiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi.
Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinin ardından Şenol Güneş ve Jorge Jesus'a göndermede bulundu.
Derbiyi değerlendiren Mauro Icardi, "Fenerbahçe derbisi çok önemliydi, kazanarak bitirmek çok önemliydi. Derbide gol atıyor olmama bana ekstra mutluluk veren bir şey. Sadece ben değil, takım olarak oynadık ve hep birlikte başardık. Aklıma koyduğum şey şampiyonluktu. Herkes bizim arkamızda durdu, derbiyi kazanarak taraftarımızı mutlu etmek bizim için bir onur" dedi.
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMI"
Şenol Güneş ve Jorge Jesus'un deprem nedeniyle Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarında 3 puan verilmesiyle ilgili eleştirilerine cevap veren Mauro Icardi, "Lig geçerli değil, sayılmaz gibi şeyler söyleyenler varmış. Biz her takım gibi mücadele ettik ve Türkiye'nin en büyük takımı olduğumuzu gösterdik" ifadelerini kullandı.
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