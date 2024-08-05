Mauro Icardi'den taraftara mesaj: 'Yeni hedefimize doğru...'
Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takımın taraftarlarına seslendi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Instagram üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş maçına alınan 5-0'lık farklı skorun ardından ilk paylaşımını yapan Mauro Icardi, "Yeni bir haftaya, yeni hedefimize doğru başımız dik bir şekilde başlayalım. Hedef 25" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Icardi'nin bu sözleri ile Galatasaray taraftarlarını ligin açılış maçına odaklanmasını istemesi, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Icardi'nin paylaşımı sonrası Galatasaray taraftarları camianın toparlanması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü kendi sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
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