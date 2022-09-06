Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan Türkiye açıklaması!

06 Eylül 2022 Salı, 22:10

Galatasaray'ın, PSG'den transferi için görüşmelerde bulunduğu Mauro Icardi için eşi ve menajeri Wanda Nara, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan bir programda açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Wanda Nara, "Türkiye'de yaşamak isterim. Bakalım böyle bir şey gerçekleşecek mi? Türkiye'de 6-7 kez tatil yaptım, gerçekten sevdiğim bir ülke" ifadelerini kullandı.

"ABD DE OLABİLİR"

Icardi için başka tekliflerin de olduğunu söyleyen Wanda Nara, "Amerika da bir opsiyon olabilir. İspanya'dan seçenekler oldu, birkaç teklif geldi. Bu transfer döneminde ya da bir sonrakinde transfer olabilir. Hala PSG ile 2 yıllık sözleşmesi var ve çok sakin" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da, 2-1 kazanılan Gaziantep FK maçından sonra Icardi ile görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.