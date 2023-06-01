Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan veda gibi paylaşım!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:54

Güncelleme: 01.06.2023 - 16:04

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ünlü model yaptığı açıklamada, "Tüm Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum" ifadelerini kullandı.

"KALBİMİZDE TAŞIYACAĞIZ"

Veda gibi bir mesaj paylaşan Nara, "İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" diye konuştu.

GÖRÜŞME YAPILDI

Ayrıca ünlü model, Erden Timur ile görüşme yaptığı bir fotoğrafı da paylaşarak görüşmelerin sürdüğünü gösterdi.

Galatasaray ile 25 maça çıkan Mauro Icardi, 22 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.