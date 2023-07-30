Mauro Icardi'nin maliyeti belli oldu
Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi transferinin maliyetini KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Paris Saint Germain'den transfer edilen Mauro Icardi'nin maliyetini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Icardi için PSG'ye 10 milyon Euro ödeneceği açıklanırken, oyuncu ile yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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