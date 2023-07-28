Son dakika: Mauro Icardi, İstanbul'da!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 23:39

Güncelleme: 28.07.2023 - 23:47

Galatasaray'ın kadrosuna katacağı Arjantinli golcü Mauro Icardi ve ve ailesini taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Havalimanında binlerce Galatasaray taraftarı, Arjantinli golcüyü karşıladı.

Ayrıca Galatasaray taraftarları, sağlık sorunları yaşayan Wanda Nara'ya geçmiş olsun pankartı hazırladı.

Ayrıntılar birazdan...