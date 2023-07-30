Rıza Çalımbay'dan Mauro Icardi sözleri
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin bu sezon zorluk çekebileceğini söyledi.
Süper Lig'de son olarak EMS Yapı Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin bu sezon zorluk yaşayabileceğini söyledi.
"DAHA FAZLA ÖNLEM ALINACAKTIR"
NTV Spor'un derlediği habere göre, 60 yaşındaki teknik direktör, "Icardi'nin taraftarla bütünleşmesi çok önemliydi. Birinci hedef lig olunca, Avrupa kupası oynamayınca oraya iyi konsantre oldular. Geçen seneki gibi faydalı olabilir mi onu bilemem, zor olabilir. Çünkü artık herkes Icardi'nin neler yapabileceğini biliyor, daha fazla önlem alınacaktır artık onun için. Onun yanına bir oyuncu daha alınması gerekebilir" ifadelerini kullandı.
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