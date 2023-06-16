Mauro Icardi'ye 100 milyon Euro'luk çılgın teklif

Yayınlanma: 16.06.2023 - 14:17

Güncelleme: 16.06.2023 - 14:18

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den 1 yıllığına kiraladığı Mauro Icardi, şampiyonluk yolunda önemli bir rol üstlendi.

Sarı kırmızılılar ile harika sezon geçiren Arjantinli yıldız, transfer piyasasının da gözdesi haline geldi.

Hürriyet'in haberine göre, bir Suudi Arabistan kulübü, Icardi'nin bonservisini almak için yoğun çaba sarf eden Galatasaray'a rakip oldu.

BONUSLARLA 100 MİLYON EURO

Suudi ekibi, Icardi'ye yıllık 25 milyon Euro'dan 3 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtilirken teklifin bonuslarla birlikte toplamda 100 milyon Euro'ya olduğu iddia edildi.

Suudi kulübünün PSG ile de anlaştığı söylenirken Mauro Icardi ve menajeri Wanda Nara'nın kararının beklendiği ifade edildi.

PLANLAR BOZULDU

Galatasaray ise Arjantinli yıldız için sponsor desteğiyle birlikte yıllık 7.5 milyon Euro garanti ücret ödemeyi planlıyor. Ancak yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın planları sekteye uğradı.

Bu sezon Süper Lig'de 24 maçta forma giyen Mauro Icardi, 22 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.