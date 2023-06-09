PSG, Mauro Icardi'nin bonservis ücretini belirledi
Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, Paris Saint Germain'in bonservis ücretini belirlediği ortaya çıktı. PSG'nin, Arjantinli yıldızı 10 milyon euro karşılığında bırakabileceği iddia edildi.
Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği bilinmezken yeni bir iddia geldi.
İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Fransız devi Paris Saint Germain, Arjantinli yıldızın bonservis ücretini belirledi.
Habere göre PSG, 10 milyon euroluk bir teklife 30 yaşındaki oyuncuyu bırakabileceği ifade edildi.
KESİN OLARAK AYRILACAK
Oyuncunun bonservisini almak isteyen Galatasaray görüşmelerini sürdürürken, yıldız isim için İtalyan devi Roma'nın hala masada olduğu yazıldı. Icardi için Roma, daha önce 8 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu.
Paris deviyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinlinin takımdan kesin olarak ayrılacağı aktarıldı.
30 yaşındaki Arjantinli golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 24 lig maçında 22 gol ve 7 asistle 29 gole katkı sağladı.
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