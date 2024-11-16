Maviden yeşile bir yolculuk: Marmaris, Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’ya ev sahipliği yaptı!

Yayınlanma: 16.11.2024 - 11:34

Güncelleme: 16.11.2024 - 11:35

Gök ve denizin harika mavilikleri arasında bin bir türlü yeşilin hüküm sürdüğü adı tescilli cennet dünyanın incisi Marmaris’e yeni bir soluk geldi. Buram buram tarih kokan ruhu, yeşil ve maviyle bütünleşen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’da 76K, 48K, 30K, 16K’lık parkurların startı Atatürk Heykelinden verildi. Türkiye’nin yanı sıra 17 ülkeden bin sporcuyu bir araya getiren Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’da startı Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel verdi.

Marmaris sahilinden başlayan yarışta sporcular, Mezargediği ve Yeşil Belde’den devam ederek yeşilliklere doğru yol aldılar. Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı, Balan Dağı üzerinden geçen yarışçılar, yine maviyle buluşarak yarışı Marmaris sahilinde bitirecekler.

“Maviden Yeşile Bir Yolculuk” sloganı gerçekleşecek yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında, Anadolu Sigorta isim sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ana sponsorluğunda ve Garmin, Uludağ İçecek, Herbalife Türkiye sponsorluğunda koşuldu.

TOHUMLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’da yer alan sporcular, koşu deneyimlerini ölümsüzleştirdi. Marmaris’in eşsiz doğasındaki parkurlarda kıyasıya mücadele verilirken yarışçılar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla tohumları toprakla buluşturdular.

"ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Çok güzel bir organizasyon. Bu sene ilki gerçekleşiyor. Devamının daha kuvvetli şekilde gelmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Bütün sporculara keyifli, güzel bir yarış diliyorum” dedi.

ÖDÜLLER YARIN VERİLECEK

Organizasyonda 5K’lık parkur yarın koşulacak. Yarışın ardından tüm kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Ödül töreni öncesinde ise Neyzen konseri ile katılımcılar keyifli anlar yaşayacak.