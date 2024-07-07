Max Gredel'in yeni takımı resmen açıklandı!
TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 36 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Max Gredel'i kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol kanat oyuncusu Max Gradel'i transfer etti.
GAZİANTEP FK İLE YOLLAR AYRILMIŞTI
Kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, en son Gaziantep FK'de forma giyen 36 yaşındaki Max Gradel'in kadroya dahil edildiği belirtildi.
Futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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