Max Kruse bu kez sosyal medya fenomenliğine soyundu

14 Ekim 2022 Cuma, 20:20

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve Wolfsburg'ta da kadro dışı kalan Max Kruse, oyun kurmaya sosyal medya üzerinden devam etme kararı aldı. Wolfsburg'da disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Alman oyuncu sosyal medya fenomenliği için harekete geçti.

Ajansspor'da yer alan habere göre Türk eşi Dilara Mardine ile "Die Kruses" adlı bir YouTube kanalı açan Max Kruse, eşi ve ailesiyle birlikte yaptığı aktiviteleri hayranlarıyla buluşturma kararı aldı. Alman futbolcu ayrıca şahsi sosyal medya hesabından da kendi hayatındaki tüm gelişmeleri takipçileriyle paylaşıyor.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİYOR

34 yaşındaki futbolcuyu takımda düşünmeyen Wolfsburg, Max Kruse ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek istiyor. Fakat yıldız oyuncu hiçbir şekilde sözleşmesini erken feshetmeyi düşünmüyor. Futbol oynamaya devam etmek isteyen oyuncunun ise iki talibi bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun futbola başladığı kulüp olan Werder Bremen ile MLS ekibi Los Angeles FC 34 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor. Max Kruse'un ocak ayında mı yoksa yaz transfer döneminde mi takımdan ayrılacağı sorusu ise belirsizliğini koruyor.

Kariyerinde 553 maça çıkan tecrübeli oyuncu kulüplerine 162 gol ve 133 asistlik katkı sağladı. Almanya Milli Takımı'nda da 14 maça çıkan Kruse, ülkesi adına 4 gol atarken 7 tane de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin Euro olarak gösterilen Max Kruse'nin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.



