Max Kruse, Wolfsburg - Mainz maçında hat-trick yaptı
Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan tecrübeli yıldız Max Kruse, Bundesliga'da oynanan Wolfsburg - Mainz maçında hat-trick yaptı.
Almanya Bundesliga'da günün tek maçında Wolfsburg, Mainz'ı 5-0 mağlup etti. Maçın yıldızı ise 3 gol atan Max Kruse oldu.
Sezonun ilk yarısını Union Berlin'de geçiren Max Kruse, devre arasında Wolfsburg'a transfer olmuştu. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız, dün akşam attığı 3 golle Bundesliga'da 11 gol, 4 asiste ulaştı.
2019 yazında Fenerbahçe 'ye büyük umutlarla transfer olan Max Kruse, sarı-lacivertli ekipten pandemi dönemindeki alacaklarını temin edemediği gerekçesiyle ayrılmıştı.
Fenerbahçe, Alman oyuncu ile FIFA'lık olmuştu ve 4.5 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalmıştı.
Video Haberler
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül etti
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı
- Soylu'dan müzik yasağına ilişkin açıklama
- Başak Cengiz'in katilinin cezası belli oldu
- 'Yanılmaya şimdiden hazır olsunlar'
- Bayram ikramiyelerinde net tarihler belli oldu
- 'Hiçbir kararda bize danışılmıyor'
- AKP’nin sandık planı