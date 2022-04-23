Max Kruse, Wolfsburg - Mainz maçında hat-trick yaptı

23 Nisan 2022 Cumartesi, 09:56

Almanya Bundesliga'da günün tek maçında Wolfsburg, Mainz'ı 5-0 mağlup etti. Maçın yıldızı ise 3 gol atan Max Kruse oldu.

Sezonun ilk yarısını Union Berlin'de geçiren Max Kruse, devre arasında Wolfsburg'a transfer olmuştu. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız, dün akşam attığı 3 golle Bundesliga'da 11 gol, 4 asiste ulaştı.

2019 yazında Fenerbahçe 'ye büyük umutlarla transfer olan Max Kruse, sarı-lacivertli ekipten pandemi dönemindeki alacaklarını temin edemediği gerekçesiyle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, Alman oyuncu ile FIFA'lık olmuştu ve 4.5 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalmıştı.