Max Kruse, Wolfsburg - Mainz maçında hat-trick yaptı

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan tecrübeli yıldız Max Kruse, Bundesliga'da oynanan Wolfsburg - Mainz maçında hat-trick yaptı.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 09:56
Max Kruse, Wolfsburg - Mainz maçında hat-trick yaptı
Abone Ol google-news

Almanya Bundesliga'da günün tek maçında Wolfsburg, Mainz'ı 5-0 mağlup etti. Maçın yıldızı ise 3 gol atan Max Kruse oldu.

Sezonun ilk yarısını Union Berlin'de geçiren Max Kruse, devre arasında Wolfsburg'a transfer olmuştu. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız, dün akşam attığı 3 golle Bundesliga'da 11 gol, 4 asiste ulaştı.

2019 yazında Fenerbahçe 'ye büyük umutlarla transfer olan Max Kruse, sarı-lacivertli ekipten pandemi dönemindeki alacaklarını temin edemediği gerekçesiyle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, Alman oyuncu ile FIFA'lık olmuştu ve 4.5 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalmıştı.


fenerbahçe max kruse wolfsburg

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler