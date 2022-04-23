Kadınlar futbolunda Barcelona-Wolfsburg maçı tarihe geçti
Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona'nın Wolfsburg'u Nou Camp Stadyumu'nda 5-1 mağlup ettiği karşılaşma 91.648 seyirci ile rekor kırdı
Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona'nın Wolfsburg'u 5-1 yendiği maçı 91 bin 648 kişi izledi ve dünya rekoru kırıldı.
Bu alandaki bir önceki rekor yine Barcelona maçında kırılmıştı. Bordo-mavililerin Real Madrid'i 5-2 yendiği ve yarı finale yükseldiği çeyrek final rövanş maçını 91 bin 533 kişi izlemiş ve bu alandaki rekor kırılmıştı.
Barcelona'nın sahasında iki kez üst üste kırılan rekora daha önce Dünya Kupası finali ev sahipliği yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1999'da düzenlediği Dünya Kupası turnuvasının finalinde ev sahibi, Çin ile karşılaşmış ve maçı 90 bin 185 kişi izlemişti. Amerika Birleşik Devletleri penaltılarla maçı 5-4 kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı.
???????? ?????????????? ??????????????— FC Barcelona (@fcbarcelona_br) April 22, 2022
torcedores no Camp Nou para ver o @FCBfemeni, o maior público da história do futebol feminino. Superamos a nossa própria marca. Vaaamos!
#ForçaBarça pic.twitter.com/hT6vHR1i4a
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