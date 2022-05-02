Max Kruse’den Felix Magath’a sert sözler: O alçak, hasta biri
Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Max Kruse, Almanya'da kaosla gündeme geldi. Alman futbolcu, Hertha Berlin Teknik Direktörü Felix Magath hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
2019-20 sezonu başında Fenerbahçe’ye transfer olan 34 yaşındaki Max Kruse’nin, sarı-lacivertli kulüpte yaşadığı sorunlar nedeniyle sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmişti. Kariyerini Almanya’da Wolfsburg formasıyla sürdüren Kruse, yine rahat durmadı.
Kruse, pazar gecesi canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtladı. Alman futbolcu Kruse, “Gelecek sezon Magath’la birlikte çalışacak mısın?” sorusu karşısında sinirlerine hakim olamadı.
“O ALÇAK, HASTA BİRİ”
Hertha Berlin’in hocasıyla asla çalışmayacağını söyleyen Kruse, “Her yere giderim ama Magath’ın olduğu yere asla” ifadelerini kullanırken, eşi Dilara “Neden?” diye sordu. Kruse, “O bir alçak! Ama 30’undan sonra rahatladığını duydum. Ama o hasta. İnsanları kusturana kadar sağlık toplarıyla çalıştırıyor” yanıtını verdi.
LAKABI ‘İŞKENCECİ’
Hertha Berlin’in 68 yaşındaki teknik direktörü Felix Magath, sert antrenmanlarıyla bilinen bir çalıştırıcı. Takımları daima formda olan Magath’ın kondisyon ekipleri ve futbolcuları ona ‘Qualix’ lakabını taktı. Almanca’da ‘işkenceci’ anlamına gelen Qualix lakabının sahibi Magath, futbolcularını sağlık topları ve dik merdivenlerde koşturmasıyla ünlü.
Bayern Münih ile 2005 ve 2006’da şampiyonluk yaşayan Magath, Wolfsburg’u da 2009’da sansasyonel şekilde aynı başarıya ulaştırmıştı.
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