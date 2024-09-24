Spor yazarları Gaziantep FK - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Trabzonspor'u batağa sürükleyebilir'
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları, Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Spor yazarları, Süper Lig'in 6. haftasında 0-0 sona eren Gaziantep FK - Trabzonspor maçını yorumladı.
'TRABZONSPOR'U BATAĞA SÜRÜKLEYEBİLİR'
Cemal Ersen: "Evet, Trabzonspor’un toparlanması için galibiyet şarttı. Eski alışkanlıklarından, yani sahaya yansıyan olumsuzluklardan kurtulması için zamana ihtiyaç olabilir. Ancak her şey öyle hızlı, ortam öyle dinamik halde ki; yitirdiğiniz puanların telafisi güç görünüyor. Şenol Güneş kendisine teklif geldiğinde ofsaytta yakalanmadı ve bu takımı doğru analiz edip, oyuncu profilini değerlendirmedi ise işi gerçekten güç. Elini zor bir dönemde taşın altına koydu. Onun yönetiminde takım üç maç oynadı ve kazanamadı. Olabilir, ama geleceğe dönük olumlu sinyal de vermedi. Geçmiş teknik yönetimi ve transfer yanlışlarını konuşmak işin kolay tarafı. Ben Şenol Hoca’nın Trabzonspor’u bu girdaptan çıkaracak deneyim ve isteğe sahip olduğunu düşünmek istiyorum. Aksi; bunca transfer harcaması, pahalı oyuncu kontratları ve bağlayıcı tazminatlar, Trabzonspor Kulübü’nü çıkılmaz bir batağa sürükleyebilir!" (Milliyet)
'VAR GECEYE DAMGA VURDU'
Olcay Çakır: "Kadrolar açıklandığında birçok Trabzonspor taraftarı “eyvah” demiş olmalı. Mendy stoper oynadığında nelerin olabileceğine dair herkesin kafasında beliren o olumsuz düşünceler maç başladıktan sonra ete kemiğe bürünmüş oldu. Şenol Güneş, Okay-Ozan-Cham üçlüsüne orta sahayı teslim ederek; “Mendy’yi aratmazlar” diye düşünmüş olacak ki bu kurguya güvendi ama ilk yarıda çok çok verimsiz bir oyun ortaya çıktı. Şenol Güneş’in de Saviç yokken tek çözümünün bu olması uzun vadede sıkıntı olur. Mendy pozisyonunda oynayan Ozan’ın düşük performanslı oyunu olmasa Mendy tercihi bu kadar sorgulanmaz diye düşünülebilir ama hoca denemelere devam edecek gibi duruyor. İkinci yarıda değişikliklerle az da olsa kıpırdayan Trabzonspor’un bu kez de nizami golü, VAR davetiyle iptal edildi. Hakemin pozisyona hakim olduğu bir alanda net kanıtsız olmasına rağmen böyle bir davetin yapılması geceye de damga vurmuş oldu." (Fanatik)
'SORUMLULUK ALAN BİR LİDER YOK'
İskender Günen: "Görünen o ki şu an Trabzonspor'un elindeki oyuncu kadrosunu düşündüğümüzde Şenol Güneş'in işi bir hayli zor. Çünkü sorumluluk alan lider bir oyuncu yok. 5 maç mağlup olmamak önemli ama beraberliklerle arzu edilen bir takım görüntüsünden uzaklaşılır. Sorunlar büyük ve bu sorunların Trabzonspor'un kadro yeterliliğini düşündüğümüzde çözümü çok zor." (Sabah)
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