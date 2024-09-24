Spor yazarları Gaziantep FK - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Trabzonspor'u batağa sürükleyebilir'

'VAR GECEYE DAMGA VURDU'

Olcay Çakır: "Kadrolar açıklandığında birçok Trabzonspor taraftarı “eyvah” demiş olmalı. Mendy stoper oynadığında nelerin olabileceğine dair herkesin kafasında beliren o olumsuz düşünceler maç başladıktan sonra ete kemiğe bürünmüş oldu. Şenol Güneş, Okay-Ozan-Cham üçlüsüne orta sahayı teslim ederek; “Mendy’yi aratmazlar” diye düşünmüş olacak ki bu kurguya güvendi ama ilk yarıda çok çok verimsiz bir oyun ortaya çıktı. Şenol Güneş’in de Saviç yokken tek çözümünün bu olması uzun vadede sıkıntı olur. Mendy pozisyonunda oynayan Ozan’ın düşük performanslı oyunu olmasa Mendy tercihi bu kadar sorgulanmaz diye düşünülebilir ama hoca denemelere devam edecek gibi duruyor. İkinci yarıda değişikliklerle az da olsa kıpırdayan Trabzonspor’un bu kez de nizami golü, VAR davetiyle iptal edildi. Hakemin pozisyona hakim olduğu bir alanda net kanıtsız olmasına rağmen böyle bir davetin yapılması geceye de damga vurmuş oldu." (Fanatik)